Мощность газопровода «Пакистанский поток» может составить 16 млрд кубометров

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Пропускная способность газопровода «Пакистанский поток» может составить 16 млрд кубометров в год, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов. По оценкам министра экономики Пакистана, стоимость строительства трубопровода составит $3,5 млрд.
Мощность газопровода «Пакистанский поток» может составить 16 млрд кубометров
  • РИА Новости

«Важную роль в нашем взаимодействии призван сыграть флагманский проект строительства газопровода «Пакистанский поток»… С пропускной способностью до 16 млрд кубических метров газа в год», — сказал Шульгинов, слова которого приводит РИА Новости.

Газопровод первоначально носил название «Север — Юг».

Он должен связать инфраструктуру для приёма сжиженного газа в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны.

Протяжённость трубопровода по проекту составит более 1,1 тыс. км.

В мае министр энергетики России и посол Пакистана в России Шафкат Али-Хан подписали протокол по внесению изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в реализации проекта строительства газопровода от 16 октября 2015 года.

Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, компании из России готовы принять участие в модернизации энергетического сектора и железнодорожной системы Пакистана.

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