Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве «Пакистанского потока»
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Об этом сообщается на сайте Минэнерго России.
Отмечается, что «газопровод протяжённостью более 1,1 тыс. км и пропускной способностью до 12,3 млрд куб. м в год свяжет терминалы по приёму сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны».
Шульгинов заявил, что «строительство газопровода «Пакистанский поток» остаётся флагманским проектом двустороннего сотрудничества России и Пакистана в энергетике, обе страны придают проекту первостепенное значение».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что российская сторона надеется, что все оставшиеся технические вопросы для начала строительства газопровода «Пакистанский поток» в ближайшее время согласуют.
По его словам, компании из России готовы принять участие в модернизации энергетического сектора и железнодорожной системы Пакистана.