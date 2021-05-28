Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве «Пакистанского потока»

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Министр энергетики России Николай Шульгинов и посол Пакистана в России Шафкат Али-Хан подписали протокол по внесению изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в реализации проекта строительства газопровода «Север — Юг» от 16 октября 2015 года.
Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве «Пакистанского потока»
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщается на сайте Минэнерго России.

Отмечается, что «газопровод протяжённостью более 1,1 тыс. км и пропускной способностью до 12,3 млрд куб. м в год свяжет терминалы по приёму сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны».

Шульгинов заявил, что «строительство газопровода «Пакистанский поток» остаётся флагманским проектом двустороннего сотрудничества России и Пакистана в энергетике, обе страны придают проекту первостепенное значение».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что российская сторона надеется, что все оставшиеся технические вопросы для начала строительства газопровода «Пакистанский поток» в ближайшее время согласуют.

По его словам, компании из России готовы принять участие в модернизации энергетического сектора и железнодорожной системы Пакистана.

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