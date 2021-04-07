Россия надеется в ближайшее время согласовать вопросы по «Пакистанскому потоку»

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Российская сторона надеется, что все остающиеся технические вопросы для начала строительства газопровода «Пакистанский поток» в ближайшее время согласуют, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Прилагаем необходимые усилия для начала строительства газопровода «Север — Юг» — флагманского проекта в энергетике. Рассчитываем, что в самое ближайшее время будут согласованы все остающиеся технические вопросы», — заявил Лавров в интервью пакистанской газете News International.

По его словам, компании из России готовы принять участие в модернизации энергетического сектора и железнодорожной системы Пакистана.

Ранее Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в столицу Пакистана — Исламабад. 

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