В Анкаре заявили, что Турция продолжит «многогранные инициативы» по Украине

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Турция сохранит свою взвешенную позицию и продолжит многогранные инициативы по Украине, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.
В Анкаре заявили, что Турция продолжит «многогранные инициативы» по Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

По словам Калына, украинский кризис продолжает усугубляться, а взаимные ошибки и поиск нового баланса сил приведут к большим стратегическим потерям в среднесрочной перспективе.

«Мы вступили в новую эру холодной войны. Последствия этой войны сохранятся на десятилетия... Турция сохранит свою взвешенную позицию и продолжит свои многогранные инициативы по установлению мира, стабильности, безопасности и справедливости в этот критический период», — написал он в Twitter.

Ранее Калын в интервью TRT Haber назвал недопустимым «сжигать все мосты» с Россией.

31 марта Эрдоган заявил об отказе Турции присоединяться к санкциям против России.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за содействие в проведении в Стамбуле переговоров с Украиной.

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