Канцлер Австрии напомнил, что Вена, Берлин и Будапешт пока против эмбарго на газ из России

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Вена, Берлин и Будапешт выступают против введения эмбарго на поставки российского газа, так как санкции должны быть болезненными для России, а не для Евросоюза, заявил CNN канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Канцлер Австрии напомнил, что Вена, Берлин и Будапешт пока против эмбарго на газ из России
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«Австрия не одна в этом вопросе против эмбарго на газ... С другой стороны, Австрия на стороне других стран — членов ЕС и на стороне санкций против России. Но санкции должны бить по России сильнее, чем по Евросоюзу», — сказал он.

Нехаммер добавил, что Еврокомиссия и Совет ЕС обсуждают поставки нефти, но газ — это «отдельный вопрос», потому что от него зависит промышленность некоторых стран.

«Вы знаете, Европейский союз решил, что мы должны пытаться сделать всё, чтобы покончить с зависимостью от российского газа, Австрия тоже этого хочет, безусловно. Но сейчас это невозможно. Потребуется время», — цитирует канцлера РИА Новости.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в эфире RT заявила, что постепенный отказ от российских энергоресурсов в Германии займёт как минимум пять лет.

Глава немецкого концерна BASF Мартин Брудермюллер предупредил, что возможный отказ от российского газа «остановит колёса химической промышленности». Его поражает, как «наивные моралисты» на высоких постах не осознают истинных последствий такого решения, которое способно уничтожить немецкую экономику.

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