В Минфине США заявили о намерении усилить изоляцию России на время спецоперации на Украине

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США и союзники будут усиливать экономическую, финансовую и стратегическую изоляцию России, пока не будет завершена российская военная спецоперация на Украине, заявила глава Минфина Соединённых Штатов Джанет Йеллен.
В Минфине США заявили о намерении усилить изоляцию России на время спецоперации на Украине
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  • © Win McNamee

«Будьте спокойны... администрация Байдена будет работать с нашими партнёрами, чтобы подтолкнуть Россию к ещё большей экономической, финансовой и стратегической изоляции», — цитирует Йеллен РИА Новости.

По словам министра, Кремль намерены поставить перед выбором между поддержкой экономики и финансированием спецоперации.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что возможный отказ Евросоюза от импорта российских энергоресурсов не остановит специальную операцию ВС России на Украине. 

Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что впереди у Запада «трудные времена» отвыкания от российских нефти и газа.

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