В Минфине США заявили о намерении усилить изоляцию России на время спецоперации на Украине
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«Будьте спокойны... администрация Байдена будет работать с нашими партнёрами, чтобы подтолкнуть Россию к ещё большей экономической, финансовой и стратегической изоляции», — цитирует Йеллен РИА Новости.
По словам министра, Кремль намерены поставить перед выбором между поддержкой экономики и финансированием спецоперации.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что возможный отказ Евросоюза от импорта российских энергоресурсов не остановит специальную операцию ВС России на Украине.
Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что впереди у Запада «трудные времена» отвыкания от российских нефти и газа.