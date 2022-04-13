В Минфине США заявили о намерении усилить изоляцию России на время спецоперации на Украине

США и союзники будут усиливать экономическую, финансовую и стратегическую изоляцию России, пока не будет завершена российская военная спецоперация на Украине, заявила глава Минфина Соединённых Штатов Джанет Йеллен.

«Будьте спокойны... администрация Байдена будет работать с нашими партнёрами, чтобы подтолкнуть Россию к ещё большей экономической, финансовой и стратегической изоляции», — цитирует Йеллен РИА Новости.

По словам министра, Кремль намерены поставить перед выбором между поддержкой экономики и финансированием спецоперации.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что возможный отказ Евросоюза от импорта российских энергоресурсов не остановит специальную операцию ВС России на Украине.

Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что впереди у Запада «трудные времена» отвыкания от российских нефти и газа.