Швейцария приняла пятый пакет санкций против России и Белоруссии

Федеральный совет Швейцарии принял решение ввести санкции против России и Белоруссии по аналогии с ранее принятыми ограничениями Евросоюза. Соответствующая информация приводится на сайте швейцарского правительства.

Как отмечается, в отличие от ЕС, власти Швейцарии не стали вводить ограничительные меры на транспортное сообщение «из-за географического положения страны».

Под финансовые санкции и ограничения на поездки подпали 200 человек.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.

В соответствии с ним с августа 2022 года ЕС вводит запрет на импорт угля и других твёрдых ископаемых видов топлива, если они экспортируются из России.

Российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» выразил мнение, что Европа близка к лимиту по вводу новых ограничений против России.