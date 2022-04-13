Швейцария приняла пятый пакет санкций против России и Белоруссии
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Как отмечается, в отличие от ЕС, власти Швейцарии не стали вводить ограничительные меры на транспортное сообщение «из-за географического положения страны».
Под финансовые санкции и ограничения на поездки подпали 200 человек.
8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.
В соответствии с ним с августа 2022 года ЕС вводит запрет на импорт угля и других твёрдых ископаемых видов топлива, если они экспортируются из России.
Российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» выразил мнение, что Европа близка к лимиту по вводу новых ограничений против России.