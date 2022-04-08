Дипломат Чижов: Евросоюз близок к лимиту по вводу новых антироссийских рестрикций
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«Я думаю, что он (лимит санкций. — RT) уже близок к исчерпанию», — приводит его заявление РИА Новости.
Чижов предположил, что эти санкции больше «калечат» саму Европу, нежели Россию и российскую экономику.
Ранее Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.
В соответствии с ним с августа 2022 года ЕС вводит запрет на импорт угля и других твёрдых ископаемых видов топлива, если они экспортируются из России.