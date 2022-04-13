Суд в Лондоне приговорил убийцу парламентария Эймесса к пожизненному сроку

Центральный уголовный суд в Лондоне (Олд-Бейли) приговорил Али Харби Али к пожизненному сроку по делу об убийстве парламентария Дэвида Эймесса и подготовке терактов.

Об этом сообщает Sky News.

Парламентарий, представляющий избирательный округ Саутенд-Уэст (Эссекс), умер 15 октября 2021 года от ножевых ранений после нападения в методистской церкви Белфэйрс в Ли-он-Си.

Али Харби Али нанёс политику более 20 ударов ножом. Полиция квалифицировала нападение как теракт.

Вынося приговор, судья сказал, что убийство члена парламента «нанесло удар в самое сердце демократии» Великобритании.

По его словам, убитый был «величайшим человеком», который «ничего не сделал», чтобы оправдать нападение на него.