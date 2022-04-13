Суд в Лондоне приговорил убийцу парламентария Эймесса к пожизненному сроку
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Об этом сообщает Sky News.
Парламентарий, представляющий избирательный округ Саутенд-Уэст (Эссекс), умер 15 октября 2021 года от ножевых ранений после нападения в методистской церкви Белфэйрс в Ли-он-Си.
Али Харби Али нанёс политику более 20 ударов ножом. Полиция квалифицировала нападение как теракт.
Вынося приговор, судья сказал, что убийство члена парламента «нанесло удар в самое сердце демократии» Великобритании.
По его словам, убитый был «величайшим человеком», который «ничего не сделал», чтобы оправдать нападение на него.