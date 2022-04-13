Посольство России призвало МИД Италии принять меры по защите российских загранучреждений

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Посол России в Риме Сергей Разов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что дипмиссия потребовала от МИД Италии принять дополнительные меры по защите российских загранпредставительств.
Посольство России призвало МИД Италии принять меры по защите российских загранучреждений
  • AFP
  • © Andreas SOLARO

«Мы, как и положено, обратились с официальной нотой в МИД Италии с просьбой, а точнее с требованием, принять дополнительные меры обеспечения безопасности наших загранпредставительств как здесь в Риме, так и наших трёх генеральных консульств, которые работают в Италии», — цитирует его ТАСС.

Дипломат также добавил, что злоумышленник, попытавшийся нанести вред диппредставительству России в Риме, был задержан. Им оказался гражданин Украины. 

Утром 6 апреля автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте. В результате столкновения машина загорелась, водитель погиб.

Посол России в Румынии Валерий Кузьмин заявил, что наезд автомобиля на забор российской дипломатической миссии можно назвать терактом.

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