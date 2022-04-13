В Минобороны Турции сообщили о выделении кораблей для эвакуации людей из Мариуполя

Турция выделила корабли для эвакуации людей из Мариуполя и ожидает положительных подвижек в этом вопросе в ближайшее время. Об этом заявил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар.

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«Мы находимся в постоянном контакте с министерствами обороны России и Украины», — цитирует Акара РИА Новости. По его словам, турецкая сторона сделала всё, что необходимо сделать для безопасной эвакуации, включая выделение кораблей. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что только Анкара способна обеспечить достижение прогресса в переговорах между Россией и Украиной. Моряки, которых удалось освободить в порту Мариуполя, рассказали о поведении украинских националистов.