Освобождённые в порту Мариуполя моряки рассказали об украинских националистах
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По словам старшего механика Михаила, «Азов» разбивал прикладами автоматов радиооборудование, а украинские военные заявляли, что моряки якобы «корректировщики».
«У них был повод, типа, мы корректируем военные суда, чтобы их обстреливали... Мы вот силами экипажа одну рацию, чтобы связь хоть какая-то была, восстановили», — приводит его слова Telegram-канал RT.
Другой моряк добавил, что националисты отбирали все документы, деньги и телефоны. Но теперь, после эвакуации, экипажи восстановят паспорта.
«Ничего, всё нормально, живы-здоровы, слава богу», — отметил ещё один моряк.
Ранее в ДНР сообщили об эвакуации 47 человек с блокированных в порту Мариуполя кораблей.