Освобождённые в порту Мариуполя моряки рассказали об украинских националистах

Моряки, которых удалось освободить в порту Мариуполя, рассказали о поведении украинских националистов.

По словам старшего механика Михаила, «Азов» разбивал прикладами автоматов радиооборудование, а украинские военные заявляли, что моряки якобы «корректировщики».

«У них был повод, типа, мы корректируем военные суда, чтобы их обстреливали... Мы вот силами экипажа одну рацию, чтобы связь хоть какая-то была, восстановили», — приводит его слова Telegram-канал RT.

Другой моряк добавил, что националисты отбирали все документы, деньги и телефоны. Но теперь, после эвакуации, экипажи восстановят паспорта.

«Ничего, всё нормально, живы-здоровы, слава богу», — отметил ещё один моряк.

Ранее в ДНР сообщили об эвакуации 47 человек с блокированных в порту Мариуполя кораблей.