В ДНР сообщили об эвакуации 47 человек с блокированных в порту Мариуполя кораблей

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47 членов экипажей с кораблей, блокированных в порту Мариуполя украинскими националистами, эвакуированы военнослужащими России и Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
В ДНР сообщили об эвакуации 47 человек с блокированных в порту Мариуполя кораблей
  • AP

«В ходе выполнения боевых задач в порту города Мариуполя военнослужащими ВС России и ДНР деблокированы находящиеся на судах 47 членов экипажей из России, Азербайджана, Египта и Украины», — говорится в сообщении в Telegram.

Как отмечается, члены экипажей кораблей не могли вовремя покинуть зону боевых действий из-за установленных националистами мин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинский сухогруз «Апачи» в тёмное время суток попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт Мариуполь для эвакуации главарей украинских нацбатальонов по морю. По судну была открыта стрельба, только после этого экипаж сухогруза согласился выполнять требования российских моряков.

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