Корабли Черноморского флота пресекли попытку эвакуации боевиков из Мариуполя по морю

В Минобороны России сообщили, что украинский сухогруз «Апачи» в тёмное время суток попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт Мариуполь для эвакуации главарей украинских нацбатальонов по морю. По судну была открыта стрельба, только после этого экипаж сухогруза согласился выполнять требования российских моряков.

В российском Минобороны этот инцидент назвали новой безуспешной попыткой «эвакуировать главарей украинских нацистов по морю».

Сам сухогруз приписан к мальтийскому порту Валетта, он следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу под мальтийским флагом.

«В 22:38 мск в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт Мариуполь, — рассказали в оборонном ведомстве.

При этом на требования кораблей выйти по международному каналу на связь сухогруз не реагировал и продолжал движение к Мариуполю.

После этого корабли провели предупредительную артиллерийскую стрельбу по курсу движения судна. Судно продолжало движение и передавало сообщения «Я «Маньяк», иду к тебе». На берегу в это время наблюдались сигнальные костры.

«С 22:53 до 23:30 кораблём Черноморского флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу «Апачи» открывался артиллерийский огонь. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части», — заявили в Минобороны.

После этого украинский сухогруз лёг в дрейф, а экипаж вышел на связь и попросил прекратить огонь, а также подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков.

«В результате огневого воздействия пострадавших среди членов экипажа на судне нет. Силами судовой команды возгорание потушено самостоятельно. После проведённого досмотра украинский сухогруз «Апачи» с экипажем конвоируется в порт Ейск», — сообщили в Москве.

28 марта Народная милиция ДНР сообщила, что пресечена попытка эвакуации с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе командира украинского нацбатальона «Азов».

Борттехник сбитого вертолёта Ми-8 ВСУ Дмитрий Бурлаков рассказал о провале операции по эвакуации националистов.