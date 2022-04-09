Украинский лётчик рассказал о провале эвакуации руководства «Азова» из Мариуполя

Попытка эвакуировать руководство украинского нацбатальона «Азов» из Мариуполя провалилась из-за плохой организации, заявил борттехник сбитого вертолёта Ми-8 ВСУ Дмитрий Бурлаков, который летел на помощь азовцам.

По его словам, экипаж должен был прилететь в заданный район и ждать дальнейших указаний.

«Мы полетели на точку ожидания, там выключились и ждали дальнейшей команды. Около 5 утра командиру экипажа на телефон пришла команда: «Запускайтесь»", — цитирует Бурлакова РИА Новости.

В полёте экипаж узнал о сбитом вертолёте Ми-8 и о том, что необходимо лететь к месту падения, которое находилось в четырёх километрах глубже за линию разграничения.

«Мы туда подлетели, увидели горящий дым издалека. Подлетели ближе, и в нас попала ракета. Я очнулся на земле», — сказал лётчик, находящийся на данный момент в военном госпитале в Мелитополе.

Он отметил, что его вертолёт был советского производства, и из оборудования у экипажа были только очки ночного видения и приборы GPS.

«Организация задачи была выполнена не наилучшим образом», — заключил Бурлаков.

5 апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в районе Мариуполя сбиты два украинских военных вертолёта Ми-8.

До этого, 31 марта, в ДНР заявили об уничтожении двух других вертолётов ВСУ недалеко от Мариуполя.