Посольство России призвало США активизировать процесс уничтожения своего химоружия
«Призываем Вашингтон отказаться от распространения дезинформации. Вместо этого коллегам следовало бы активизировать процесс химдемилитаризации своего государства», — говорится в Telegram-канале дипмиссии.
Отмечается, что американский арсенал вооружений данного типа представляет реальную угрозу для человечества.
В посольстве также добавили, что у Вооружённых сил России нет боевых отравляющих веществ, а все запасы химоружия уничтожены в 2017 году.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал принять «драматические» меры в случае «применения Россией химического или биологического оружия» на Украине.