Посольство России призвало США активизировать процесс уничтожения своего химоружия

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Посольство России в Соединённых Штатах призвало американскую сторону не распространять дезинформацию и активизировать процесс уничтожения собственного химического оружия.

«Призываем Вашингтон отказаться от распространения дезинформации. Вместо этого коллегам следовало бы активизировать процесс химдемилитаризации своего государства», — говорится в Telegram-канале дипмиссии.

Отмечается, что американский арсенал вооружений данного типа представляет реальную угрозу для человечества.

В посольстве также добавили, что у Вооружённых сил России нет боевых отравляющих веществ, а все запасы химоружия уничтожены в 2017 году.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал принять «драматические» меры в случае «применения Россией химического или биологического оружия» на Украине.

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