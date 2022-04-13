Посольство России призвало США активизировать процесс уничтожения своего химоружия

Посольство России в Соединённых Штатах призвало американскую сторону не распространять дезинформацию и активизировать процесс уничтожения собственного химического оружия.

«Призываем Вашингтон отказаться от распространения дезинформации. Вместо этого коллегам следовало бы активизировать процесс химдемилитаризации своего государства», — говорится в Telegram-канале дипмиссии.

Отмечается, что американский арсенал вооружений данного типа представляет реальную угрозу для человечества.

В посольстве также добавили, что у Вооружённых сил России нет боевых отравляющих веществ, а все запасы химоружия уничтожены в 2017 году.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал принять «драматические» меры в случае «применения Россией химического или биологического оружия» на Украине.