Посол назвал нарушением международного права захват дипсобственности России в Польше

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Захват принадлежащего российскому посольству здания в Варшаве является грубейшим нарушением международного права и межправительственного соглашения двух стран. Об этом в беседе с RT заявил российский посол в Польше Сергей Андреев.
Посол назвал нарушением международного права захват дипсобственности России в Польше
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«Соглашение было заключено в 1970-е годы, на основании которого мы получили этот участок, где потом советская сторона построила комплекс зданий, инфраструктуру за свой счёт для дипломатических целей. C тех пор этот объект является российской дипломатической недвижимостью», — сообщил он.

Андреев подчеркнул, что польские власти не расторгли соглашение и «продолжают нести по нему обязательства, которые тем не менее игнорируют».

Ранее российский посол допустил, что Варшава может принять новые меры по захвату российской дипломатической собственности в стране.

Утром 11 апреля к зданию по адресу Собеского, 100 прибыли судебные исполнители, они срезали замки на воротах, на калитке и заняли данный объект.

Позднее посольство России направило в МИД Польши ноту протеста в связи с захватом находящегося в дипсобственности здания.

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