Посол назвал нарушением международного права захват дипсобственности России в Польше
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«Соглашение было заключено в 1970-е годы, на основании которого мы получили этот участок, где потом советская сторона построила комплекс зданий, инфраструктуру за свой счёт для дипломатических целей. C тех пор этот объект является российской дипломатической недвижимостью», — сообщил он.
Андреев подчеркнул, что польские власти не расторгли соглашение и «продолжают нести по нему обязательства, которые тем не менее игнорируют».
Ранее российский посол допустил, что Варшава может принять новые меры по захвату российской дипломатической собственности в стране.
Утром 11 апреля к зданию по адресу Собеского, 100 прибыли судебные исполнители, они срезали замки на воротах, на калитке и заняли данный объект.
Позднее посольство России направило в МИД Польши ноту протеста в связи с захватом находящегося в дипсобственности здания.