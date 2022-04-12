Лукашенко обсудил с Путиным оборону обеих стран

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах обсудили оборону обеих стран.

Белорусский лидер напомнил, что Москва и Минск создали общую группировку войск на западе.

«Нас сейчас дубасят не меньше, чем Россию: «агрессоры и прочее». А они, что, не знали, что у нас общая армия?.. Мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку. И в этом была суть нашей операции, нашего участия в этой операции», — подчеркнул Лукашенко.

Он также высказал мнение, что если бы Россия запоздала с операцией, то по её территории был бы нанесён удар.

В свою очередь, Путин поблагодарил своего коллегу за помощь в организации диалога с украинской стороной.