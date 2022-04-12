Лукашенко: если бы Россия запоздала с операцией, по ней нанесли бы удар

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что если бы Россия запоздала с операцией, то по её территории был бы нанесён удар.

«Если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть опоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, сокрушительный удар, и по соседним областям», — сказал он после переговоров с Путиным.

Ранее президент России выразил уверенность, что благородные цели защиты Донбасса будут достигнуты.

В начале апреля Лукашенко заявил, что Минск провёл на Украине спецоперацию по освобождению граждан республики.

По словам белорусского президента, он предупреждал украинскую сторону, что Минск будет вынужден провести операцию по освобождению этих людей.