Лукашенко рассказал о проведённой на Украине операции по освобождению белорусских граждан

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск провёл на Украине спецоперацию по освобождению граждан республики.

«Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда. Арестовали 1,5 тыс. наших вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

По его словам, он предупреждал украинскую сторону, что Минск будет вынужден провести операцию по освобождению этих людей.

Лукашенко уточнил, что «Белоруссия провела такую специальную операцию и все захваченные граждане страны были освобождены».

Ранее президент Белоруссии заявил, что российско-украинских переговоров не может быть без участия в них белорусской стороны.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей также сообщил о готовности Минска приложить максимум усилий для урегулирования ситуации на Украине.