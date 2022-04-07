Лукашенко рассказал о проведённой на Украине операции по освобождению белорусских граждан
- AFP
- © Sergei GUNEYEV / Sputnik
«Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда. Арестовали 1,5 тыс. наших вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.
По его словам, он предупреждал украинскую сторону, что Минск будет вынужден провести операцию по освобождению этих людей.
Лукашенко уточнил, что «Белоруссия провела такую специальную операцию и все захваченные граждане страны были освобождены».
Ранее президент Белоруссии заявил, что российско-украинских переговоров не может быть без участия в них белорусской стороны.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей также сообщил о готовности Минска приложить максимум усилий для урегулирования ситуации на Украине.