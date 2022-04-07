Лукашенко рассказал о проведённой на Украине операции по освобождению белорусских граждан

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск провёл на Украине спецоперацию по освобождению граждан республики.
Лукашенко рассказал о проведённой на Украине операции по освобождению белорусских граждан
  • AFP
  • © Sergei GUNEYEV / Sputnik

«Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда. Арестовали 1,5 тыс. наших вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

По его словам, он предупреждал украинскую сторону, что Минск будет вынужден провести операцию по освобождению этих людей.

Лукашенко уточнил, что «Белоруссия провела такую специальную операцию и все захваченные граждане страны были освобождены».

Ранее президент Белоруссии заявил, что российско-украинских переговоров не может быть без участия в них белорусской стороны.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей также сообщил о готовности Минска приложить максимум усилий для урегулирования ситуации на Украине.

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