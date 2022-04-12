Прокуратура Польши сообщила об аресте россиянина по обвинению в шпионаже

Польская прокуратура сообщила об аресте гражданина России по обвинению в шпионаже.

«В ходе расследования, проводимого отделом по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске, сотрудники военной жандармерии задержали постоянно проживающего в Польше россиянина», — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, россиянин якобы занимался шпионской деятельностью в интересах разведки России. В частности, он мог собирать информацию о воинских частях, штатном расписании и об их оснащении.

Суд арестовал его на три месяца.

В ноябре 2021 года агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина, который подозревается в шпионаже в пользу России.