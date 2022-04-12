Прокуратура Польши сообщила об аресте россиянина по обвинению в шпионаже

Короткая ссылка
Польская прокуратура сообщила об аресте гражданина России по обвинению в шпионаже.
Прокуратура Польши сообщила об аресте россиянина по обвинению в шпионаже
  • © NurPhoto

«В ходе расследования, проводимого отделом по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске, сотрудники военной жандармерии задержали постоянно проживающего в Польше россиянина», — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, россиянин якобы занимался шпионской деятельностью в интересах разведки России. В частности, он мог собирать информацию о воинских частях, штатном расписании и об их оснащении.

Суд арестовал его на три месяца.

В ноябре 2021 года агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина, который подозревается в шпионаже в пользу России

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить