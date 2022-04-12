Шри-Ланка объявила дефолт по внешним обязательствам

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Правительство Шри-Ланки сообщило, что страна объявила дефолт по внешним обязательствам.
Шри-Ланка объявила дефолт по внешним обязательствам
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Минфина страны.

Отмечается, что ведомство объявило о приостановке выплат по всем внешним обязательствам гсоударства.

«Политикой министерства станет замораживание выплат по всем долгам на определённый период времени для правильной реструктуризации этих обязательств в соответствии с поддержанной МВФ программой экономических преобразований», — говорится в документе.

Ранее в Лондоне активисты движения National Assembly провели акцию протеста в связи с резким ростом цен на газ и электричество.

27 марта СМИ писали, что некоторые предприятия в Британии из-за роста цен на топливо и электроэнергию вынуждены работать себе в убыток.

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