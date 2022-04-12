Экономист Белхароев рассказал о проблемах с экспортом зерна из-за антироссийских санкций

Введённые в отношении России санкции обостряют продовольственную проблему и могут привести к снижению экспорта российского зерна. Об этом заявил доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

«Из-за введённых санкций в отношении Новороссийского морского порта, из которого отгружается более 50% зерна на экспорт, экспорт зерна в 2022 году в предыдущих объёмах под вопросом. Кроме того, присоединившиеся к ограничительным мерам в отношении России крупнейшие мировые грузоперевозчики не будут заходить в российские морские порты», — заявил он в беседе с агентством «Прайм».

По словам Белхароева, Россия поставляет на мировой рынок около 20% зерна, что затрудняет поиски аналогичного крупного поставщика.

Он также напомнил, что за 2021 год Россия экспортировала более 30 млн тонн зерна.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что события вокруг Украины могут привести к проблемам с продовольствием во всём мире.

Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет поставлять свою сельскохозяйственную продукцию только дружественным странам.