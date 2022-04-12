Глава компании Leuchtstoffwerk Breitungen назвал бесполезными санкции против России

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Поскольку большая часть государств мира не участвует в санкционном давлении на Россию, антироссийские санкции бесполезны. Такое мнение выразил глава немецкой химической компании Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг.

«Потому что большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение? Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем (президент России. — RT) Владимир Путин», — заявил он в беседе c газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Айзенберг также высказался против введения эмбарго на импорт из России энергоносителей.

«При остановке поставок газа нам грозит крах целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями», — пояснил он.

Как ранее подсчитал британский журнал The Economist, более 60% населения мира живут в нейтральных и дружественных России странах.

В свою очередь, немецкий экономист Андреас Бек заявил об изоляции Запада после введения антироссийских санкций.

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