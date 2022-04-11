Посол России Андреев прокомментировал захват российской дипсобственности в Польше

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Захват российской дипломатической собственности в Польше противоречит нормам международного права. Об этом заявил посол России в Польше Сергей Андреев.
Посол России Андреев прокомментировал захват российской дипсобственности в Польше
  • AP

«Захват её (дипсобственности. — RT) противоречит как польскому праву, так и международному, именно Венской конвенции о дипломатических сношениях», — цитирует РИА Новости Андреева. 

Кроме того, посол России допустил, что Варшава может принять новые меры по захвату российской дипломатической собственности в стране.

Ранее сообщалось, что утром 11 апреля к зданию по адресу: Собеского, 100, прибыли судебные исполнители, они срезали замки на воротах, на калитке и заняли данный объект.

Позднее посольство России направило в МИД Польши ноту протеста в связи с захватом находящегося в дипсобственности здания.

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