Посол России Андреев прокомментировал захват российской дипсобственности в Польше
- AP
«Захват её (дипсобственности. — RT) противоречит как польскому праву, так и международному, именно Венской конвенции о дипломатических сношениях», — цитирует РИА Новости Андреева.
Кроме того, посол России допустил, что Варшава может принять новые меры по захвату российской дипломатической собственности в стране.
Ранее сообщалось, что утром 11 апреля к зданию по адресу: Собеского, 100, прибыли судебные исполнители, они срезали замки на воротах, на калитке и заняли данный объект.
Позднее посольство России направило в МИД Польши ноту протеста в связи с захватом находящегося в дипсобственности здания.