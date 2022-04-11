МИД Польши выразил поддержку властям Варшавы, захватившим здание дипсобственности России
- AP
«Министерство иностранных дел поддерживает компетентные органы и учреждения, предпринимающие меры для того, чтобы добиться урегулирования правового статуса недвижимости, находящейся в незаконном владении Российской Федерации на территории РП», — говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства.
Целью данного действия названа ликвидация диспаритета в недвижимости в польско-российских отношениях.
Ранее сообщалось, что утром 11 апреля к зданию по адресу: Собеского, 100, прибыли судебные исполнители, они срезали замки на воротах, на калитке и заняли данный объект.
Позднее посольство России направило в МИД Польши ноту протеста в связи с захватом находящегося в дипсобственности здания.