МИД Польши выразил поддержку властям Варшавы, захватившим здание дипсобственности России

Министерство иностранных дел Польши выразило поддержку властям Варшавы, осуществившим захват здания, находящегося в российской дипломатической собственности.

«Министерство иностранных дел поддерживает компетентные органы и учреждения, предпринимающие меры для того, чтобы добиться урегулирования правового статуса недвижимости, находящейся в незаконном владении Российской Федерации на территории РП», — говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства.

Целью данного действия названа ликвидация диспаритета в недвижимости в польско-российских отношениях.

Ранее сообщалось, что утром 11 апреля к зданию по адресу: Собеского, 100, прибыли судебные исполнители, они срезали замки на воротах, на калитке и заняли данный объект.

Позднее посольство России направило в МИД Польши ноту протеста в связи с захватом находящегося в дипсобственности здания.