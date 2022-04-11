МИД Польши выразил поддержку властям Варшавы, захватившим здание дипсобственности России

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Министерство иностранных дел Польши выразило поддержку властям Варшавы, осуществившим захват здания, находящегося в российской дипломатической собственности.
МИД Польши выразил поддержку властям Варшавы, захватившим здание дипсобственности России
  • AP

«Министерство иностранных дел поддерживает компетентные органы и учреждения, предпринимающие меры для того, чтобы добиться урегулирования правового статуса недвижимости, находящейся в незаконном владении Российской Федерации на территории РП», — говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства.

Целью данного действия названа ликвидация диспаритета в недвижимости в польско-российских отношениях.

Ранее сообщалось, что утром 11 апреля к зданию по адресу: Собеского, 100, прибыли судебные исполнители, они срезали замки на воротах, на калитке и заняли данный объект.

Позднее посольство России направило в МИД Польши ноту протеста в связи с захватом находящегося в дипсобственности здания.

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