Лавров заявил, что Россия выступает за продолжение переговоров с Украиной
- РИА Новости
«Президент у нас подчеркивал неоднократно, что мы предпочитаем переговоры», — сказал он.
Глава МИД отметил, что не видит причин, по которым Москва не может продолжать переговоры.
«Хотя украинская сторона каждый раз изворачивается и на, бывает, 180 градусов, отвергая то, что она сама только что предлагала», — заявил министр.
Ранее глава российского МИД сообщил, что Россия продолжит переговоры с Украиной и будет настаивать на своём проекте договора.