Лавров заявил, что Россия выступает за продолжение переговоров с Украиной

Россия выступает за продолжение переговоров с Украиной. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава российского МИД Сергей Лавров.

«Президент у нас подчеркивал неоднократно, что мы предпочитаем переговоры», — сказал он.

Глава МИД отметил, что не видит причин, по которым Москва не может продолжать переговоры.

«Хотя украинская сторона каждый раз изворачивается и на, бывает, 180 градусов, отвергая то, что она сама только что предлагала», — заявил министр.

Ранее глава российского МИД сообщил, что Россия продолжит переговоры с Украиной и будет настаивать на своём проекте договора.