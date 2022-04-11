Лавров заявил, что Россия выступает за продолжение переговоров с Украиной

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Россия выступает за продолжение переговоров с Украиной. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил, что Россия выступает за продолжение переговоров с Украиной
  • РИА Новости

«Президент у нас подчеркивал неоднократно, что мы предпочитаем переговоры», — сказал он.

Глава МИД отметил, что не видит причин, по которым Москва не может продолжать переговоры.

«Хотя украинская сторона каждый раз изворачивается и на, бывает, 180 градусов, отвергая то, что она сама только что предлагала», — заявил министр.

Ранее глава российского МИД сообщил, что Россия продолжит переговоры с Украиной и будет настаивать на своём проекте договора.

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