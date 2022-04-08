Лавров допустил проведение переговоров России и Украины не только в Белоруссии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и украинской делегаций могут проходить не только в Белоруссии, но и в других странах.

По его словам, Москва выступает за то, чтобы Минск продолжал играть позитивную роль в организации переговоров России и Украины.

«Белоруссия — прекрасная площадка для того, чтобы такие переговоры продолжались, хотя всё зависит от договорённости сторон и не исключены встречи и в других странах, на иных площадках», — приводит РИА Новости заявление Лаврова после переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Ранее глава российского МИД сообщил, что Россия продолжит переговоры с Украиной и будет настаивать на своём проекте договора.