Лавров: Россия будет продвигать свой проект соглашения с Украиной

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Россия продолжит переговоры с Украиной и будет настаивать на своём проекте договора, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров: Россия будет продвигать свой проект соглашения с Украиной
  • AP
  • © Russian Foreign Ministry Press Service

«Несмотря на все провокации, российская делегация продолжит переговорный процесс, продвигая наш проект соглашения», — цитирует РИА Новости Лаврова.

По его словам, российский проект в полном объёме содержит все изначальные ключевые позиции и требования.

Также Лавров заявил, что украинская делегация 6 апреля представила новый проект соглашения с Россией, отойдя от предложений, сделанных Киевом в ходе переговоров в Стамбуле.

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