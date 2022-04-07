Лавров: Россия будет продвигать свой проект соглашения с Украиной

Россия продолжит переговоры с Украиной и будет настаивать на своём проекте договора, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Несмотря на все провокации, российская делегация продолжит переговорный процесс, продвигая наш проект соглашения», — цитирует РИА Новости Лаврова.

По его словам, российский проект в полном объёме содержит все изначальные ключевые позиции и требования.

Также Лавров заявил, что украинская делегация 6 апреля представила новый проект соглашения с Россией, отойдя от предложений, сделанных Киевом в ходе переговоров в Стамбуле.