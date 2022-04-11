Япония намерена добиваться нормализации отношений с КНДР

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Япония и в дальнейшем намерена добиваться нормализации отношений с КНДР, а также её отказа от ракетной и ядерной программ, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.
Япония намерена добиваться нормализации отношений с КНДР
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«На основании японо-северокорейской Пхеньянской декларации комплексно решить сложные проблемы японских граждан, насильно удерживаемых в Северной Корее, ядерной и ракетной программ, рассчитаться с несчастьями прошлого и осуществить нормализацию японо-северокорейских отношений», — цитирует РИА Новости Мацуно.

По его словам, пуски ракет со стороны Северной Кореи являются неприемлемыми.

Он отметил, что Япония совместно с мировым сообществом будет добиваться денуклеаризации КНДР.

Ранее министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что запущенная Северной Кореей 24 марта межконтинентальная баллистическая ракета способна достигнуть любой точки США.

Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён и глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси осудили пуск ракеты КНДР.

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