Япония намерена добиваться нормализации отношений с КНДР

Япония и в дальнейшем намерена добиваться нормализации отношений с КНДР, а также её отказа от ракетной и ядерной программ, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

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