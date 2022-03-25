Главы МИД стран G7 осудили ракетные испытания КНДР

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Главы МИД стран G7 осудили ракетные испытания КНДР, считают это нарушением обязательств Пхеньяна и призывают отказаться от таких действий в будущем.
Главы МИД стран G7 осудили ракетные испытания КНДР
  • Gettyimages.ru
  • © Chung Sung-Jun

Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Германии.

«Мы самым решительным образом осуждаем эти действия», — говорится в сообщении.

Как подчёркивается, подобные действия «являются явным нарушением обязательств КНДР в рамках резолюций Совбеза ООН, включая резолюцию 2397».

Ранее министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что запущенная Северной Кореей 24 марта межконтинентальная баллистическая ракета способна достигнуть любой точки США.

Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён и глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси осудили пуск ракеты КНДР.

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