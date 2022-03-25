Главы МИД стран G7 осудили ракетные испытания КНДР
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Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Германии.
«Мы самым решительным образом осуждаем эти действия», — говорится в сообщении.
Как подчёркивается, подобные действия «являются явным нарушением обязательств КНДР в рамках резолюций Совбеза ООН, включая резолюцию 2397».
Ранее министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что запущенная Северной Кореей 24 марта межконтинентальная баллистическая ракета способна достигнуть любой точки США.
Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён и глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси осудили пуск ракеты КНДР.