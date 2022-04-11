Milliyet: Турция рассматривает покупку российских Су-57 в случае отказа США продавать F-16

Турция ожидает одобрения конгрессом США продажи Анкаре истребителей F-16 Block 70, однако в качестве альтернативы турецкие власти рассматривают и приобретение российских истребителей пятого поколения Су-57.

Об этом пишет газета Milliyet.

Как уточняется, Анкара запросила 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для уже имеющихся у Турции F-16.

В 2019 году Турция была исключена из программы производства истребителей пятого поколения F-35. Турецкие компании участвовали в ней с 2002 года и поставляли комплектующие.

Как отмечал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Соединённые Штаты предложили Анкаре приобрести истребители F-16 после её исключения из программы по производству истребителей F-35.