Milliyet: Турция рассматривает покупку российских Су-57 в случае отказа США продавать F-16

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Турция ожидает одобрения конгрессом США продажи Анкаре истребителей F-16 Block 70, однако в качестве альтернативы турецкие власти рассматривают и приобретение российских истребителей пятого поколения Су-57.
Milliyet: Турция рассматривает покупку российских Су-57 в случае отказа США продавать F-16
  • РИА Новости

Об этом пишет газета Milliyet.

Как уточняется, Анкара запросила 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для уже имеющихся у Турции F-16.

В 2019 году Турция была исключена из программы производства истребителей пятого поколения F-35. Турецкие компании участвовали в ней с 2002 года и поставляли комплектующие.

Как отмечал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Соединённые Штаты предложили Анкаре приобрести истребители F-16 после её исключения из программы по производству истребителей F-35.

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