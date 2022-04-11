Сенатор Косачёв: отмены санкций в логике нынешнего противостояния ждать не приходится

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Отмены санкций, введённых против России, в логике нынешнего противостояния ждать не приходится, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.
Сенатор Косачёв: отмены санкций в логике нынешнего противостояния ждать не приходится
  • РИА Новости

По его мнению, Западу приходится идти на большие экономические жертвы, «чтобы завтра не идти на гигантские и непоправимые».

«Утрата финансового, технологического, институционального и иных форм господства, воцарение справедливого миропорядка в глобальной экономике будут означать нивелирование нынешних различий в жизни разных мировых регионов, что лежит в основе западной привлекательности, традиционно объясняемой более «правильными» ценностями и демократией», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Косачёв добавил, что логика западных стран «очень проста»: лучше сегодня демонстративно отказаться от российского газа, чтобы завтра, «после победы над Россией и смены там власти на прозападную», получать тот же газ практически бесплатно, в обмен на «бусы» — гуманитарную помощь, устаревшие технологии и мнимые инвестиции в спекулятивные инструменты.

Французская газета Le Monde diplomatique ранее опубликовала материал о том, что признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик показывает провал санкционной политики стран Запада последних восьми лет.

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