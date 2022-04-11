Monde diplomatique: санкции Запада против России оказались неэффективными

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Признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик показывает провал санкционной политики стран Запада последних восьми лет, пишет французская газета Monde diplomatique.

«Признание Россией самопровозглашённых республик Донбасса...  демонстрирует провал санкционной политики Запада, проводимой на протяжении последних восьми лет», — приводит РИА Новости текст статьи.

По мнению авторов статьи, международная антироссийская санкционная политика показала свою неэффективность и опасность.

«Спираль односторонних мер теперь грозит привести к войне в Европе», — заключается в публикации.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что массовые рестрикции со стороны Запада направлены на то, чтобы «ухудшить жизнь миллионов людей» и имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

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