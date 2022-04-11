Monde diplomatique: санкции Запада против России оказались неэффективными
«Признание Россией самопровозглашённых республик Донбасса... демонстрирует провал санкционной политики Запада, проводимой на протяжении последних восьми лет», — приводит РИА Новости текст статьи.
По мнению авторов статьи, международная антироссийская санкционная политика показала свою неэффективность и опасность.
«Спираль односторонних мер теперь грозит привести к войне в Европе», — заключается в публикации.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что массовые рестрикции со стороны Запада направлены на то, чтобы «ухудшить жизнь миллионов людей» и имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.