На Кипре отменяют QR-коды в офисах и обязательное ношение масок на улице

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С 11 апреля на Кипре отменяется обязательное ношение защитных масок на открытых пространствах, а также предъявление QR-кодов при входе в офисные и производственные помещения.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление кабмина республики.

Кроме того, с 11 апреля также снимаются ограничения на заполняемость театров и кинозалов, разрешается организация палаточных городков, а число офисных сотрудников офисов, которых рекомендуется перевести на дистанционный режим работы, сокращается до 25% от общей численности персонала.

В июле прошлого года на Кипре признали российские сертификаты о вакцинации.

В январе Кипр признал вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве бустера для привитых туристов из России.

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