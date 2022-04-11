На Кипре отменяют QR-коды в офисах и обязательное ношение масок на улице
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление кабмина республики.
Кроме того, с 11 апреля также снимаются ограничения на заполняемость театров и кинозалов, разрешается организация палаточных городков, а число офисных сотрудников офисов, которых рекомендуется перевести на дистанционный режим работы, сокращается до 25% от общей численности персонала.
В июле прошлого года на Кипре признали российские сертификаты о вакцинации.
В январе Кипр признал вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве бустера для привитых туристов из России.