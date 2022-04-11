На Кипре отменяют QR-коды в офисах и обязательное ношение масок на улице

С 11 апреля на Кипре отменяется обязательное ношение защитных масок на открытых пространствах, а также предъявление QR-кодов при входе в офисные и производственные помещения.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление кабмина республики.

Кроме того, с 11 апреля также снимаются ограничения на заполняемость театров и кинозалов, разрешается организация палаточных городков, а число офисных сотрудников офисов, которых рекомендуется перевести на дистанционный режим работы, сокращается до 25% от общей численности персонала.

В июле прошлого года на Кипре признали российские сертификаты о вакцинации.

В январе Кипр признал вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве бустера для привитых туристов из России.