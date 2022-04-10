В МИД Сирии заявили о праве ответить на ракетные атаки Израиля

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Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что сирийская сторона сохраняет за собой законное право ответить на ракетные атаки Израиля в подходящий момент.

«Агрессивные нападения Израиля не прекращаются и приобрели систематический характер, что требует решительных и немедленных действий со стороны Совета Безопасности ООН», — цитирует ТАСС Микдада.

По его словам, «позиция правительства Сирии основывается на неприятии агрессии, подвергающей угрозе мир и безопасность на Ближнем Востоке».

Ранее замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв заявил, что четыре истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар пятью ракетами по объектам сирийской провинции Латакия, три из которых уничтожили силы сирийских ПВО.

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