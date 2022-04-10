Израильские истребители F-16 нанесли удар по сирийской провинции Латакия

Четыре истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар пятью ракетами по объектам сирийской провинции Латакия, три из которых уничтожили силы сирийских ПВО.

Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

«9 апреля с 18:45 до 18:52 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар пятью управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Латакия», — цитирует ТАСС Журавлёва.

Как отмечается, дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении ВС Сирии комплексов С-125 и «Панцирь-С» уничтожено три ракеты.

9 апреля сообщалось, что системы ПВО Сирии отразили авиаудар, нанесённый со стороны Ливана.

По данным СМИ, за актом агрессии стоят Вооружённые силы Израиля.