В латвийском Вентспилсе из-за санкций возникла угроза безопасному хранению аммиака

Из-за санкций в отношении российского бизнесмена Дмитрия Мазепина — владельца компании, оказывающей услуги по хранению аммиака, в латвийском городе Вентспилс возникла угроза безопасности. Об этом заявил председатель городской думы Вентспилса Янис Витолиньш.

«Из-за наложенных на Россию санкций предприятие SIA Ventamonjaks в Вентспилсе, в резервуарах которого находится 40 т опасного вещества, не может перечислить деньги компании SIA VK Terminal Services, оказывающей услуги по хранению аммиака», — заявил он агентству LETA.

Витолиньш пояснил, что это связано с санкциями в отношении российского бизнесмена Дмитрия Мазепина — одного из владельцев компании.

Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич принял решение о высылке трёх российских дипломатов.

В ответ на это МИД России объявил о высылке из страны сотрудников дипломатической миссии Латвии.