В латвийском Вентспилсе из-за санкций возникла угроза безопасному хранению аммиака
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«Из-за наложенных на Россию санкций предприятие SIA Ventamonjaks в Вентспилсе, в резервуарах которого находится 40 т опасного вещества, не может перечислить деньги компании SIA VK Terminal Services, оказывающей услуги по хранению аммиака», — заявил он агентству LETA.
Витолиньш пояснил, что это связано с санкциями в отношении российского бизнесмена Дмитрия Мазепина — одного из владельцев компании.
Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич принял решение о высылке трёх российских дипломатов.
В ответ на это МИД России объявил о высылке из страны сотрудников дипломатической миссии Латвии.