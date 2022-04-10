В латвийском Вентспилсе из-за санкций возникла угроза безопасному хранению аммиака

Короткая ссылка
Из-за санкций в отношении российского бизнесмена Дмитрия Мазепина — владельца компании, оказывающей услуги по хранению аммиака, в латвийском городе Вентспилс возникла угроза безопасности. Об этом заявил председатель городской думы Вентспилса Янис Витолиньш.
В латвийском Вентспилсе из-за санкций возникла угроза безопасному хранению аммиака
  • Gettyimages.ru

«Из-за наложенных на Россию санкций предприятие SIA Ventamonjaks в Вентспилсе, в резервуарах которого находится 40 т опасного вещества, не может перечислить деньги компании SIA VK Terminal Services, оказывающей услуги по хранению аммиака», — заявил он агентству LETA.

Витолиньш пояснил, что это связано с санкциями в отношении российского бизнесмена Дмитрия Мазепина — одного из владельцев компании.

Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич принял решение о высылке трёх российских дипломатов.

В ответ на это МИД России объявил о высылке из страны сотрудников дипломатической миссии Латвии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить