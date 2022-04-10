Американский экс-президент Трамп сравнил ядерное оружие России и США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря ему страна обладает мощнейшим в мире ядерным потенциалом, и предостерёг Россию от попыток поднимать тему неконвенциональной конфронтации.