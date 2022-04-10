Американский экс-президент Трамп сравнил ядерное оружие России и США
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря ему страна обладает мощнейшим в мире ядерным потенциалом, и предостерёг Россию от попыток поднимать тему неконвенциональной конфронтации.
Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас самые мощные ядерные силы», — рассказал он на митинге сторонников в штате Северная Каролина.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США считают важным избежать ядерного соперничества с Россией.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»