Пентагон: США стремятся избежать ядерного соперничества с Россией

США считают важным избежать ядерного соперничества с Россией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Для нас важно убедиться, что мы не окажемся в ситуации ядерного соперничества, если этого возможно избежать», — приводит РИА Новости слова Остина в ходе выступления в сенате конгресса США.

По его словам, он не знает, что «держит в уме президент России Владимир Путин».

Он отметил, что, с точки зрения администрации США, в российском президенте нет ничего, «чего стоило бы бояться».

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США необходимо убрать из Европы своё ядерное оружие.