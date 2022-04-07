Пентагон: США стремятся избежать ядерного соперничества с Россией
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«Для нас важно убедиться, что мы не окажемся в ситуации ядерного соперничества, если этого возможно избежать», — приводит РИА Новости слова Остина в ходе выступления в сенате конгресса США.
По его словам, он не знает, что «держит в уме президент России Владимир Путин».
Он отметил, что, с точки зрения администрации США, в российском президенте нет ничего, «чего стоило бы бояться».
Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США необходимо убрать из Европы своё ядерное оружие.