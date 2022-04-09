Кандидат в президенты Франции Земмур: США сорвали проект Европы от Атлантики до Урала

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Соединённые Штаты сорвали все попытки Европы интегрировать Россию в общеевропейское пространство и развивать сотрудничество от Атлантики до Урала, считает кандидат в президенты Франции Эрик Земмур.
Кандидат в президенты Франции Земмур: США сорвали проект Европы от Атлантики до Урала
  • Gettyimages.ru

Такое мнение он выразил в интервью Le Point.

Земмуру задали вопрос, какие ошибки Европа совершила в отношении России.

По мнению политика, «после падения коммунизма» Франсуа Миттеран предложил создать европейскую конфедерацию, которая включала бы и Россию, однако «американцы сорвали этот проект».

После этого другой президент Франции, Жак Ширак, пытался интегрировать Россию в общеевропейское пространство, но каждый раз США и некоторые другие европейские страны предпочитали развивать сотрудничество в рамках НАТО, рассказал кандидат.

Он также отметил, что на действия России Европа реагирует в рамках НАТО, то есть подчиняясь США, а из кризиса сильным выйдет европейское подразделение НАТО, а не ЕС.

Подробнее — в пересказе материала ИноТВ.

В январе Эрик Земмур заявил, что считает важным для страны быть другом России и не позволить США поссорить между собой Берлин, Париж и Москву.

Первый тур выборов президента Франции пройдёт 10 апреля. Второй намечен на 24 апреля.

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