Кандидат в президенты Франции Земмур выступил за дружбу с Россией и отмену санкций

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил в эфире France 5, что считает важным для страны быть другом России и не позволить США поссорить между собой Берлин, Париж и Москву. Также политик рассказал, что в случае победы на выборах планирует отменить антироссийские санкции.

«Я не защищаю Владимира Путина, я просто думаю, что мы должны быть друзьями с Россией. Мы должны прекратить быть инструментом американских манипуляций... Я хочу сказать, что Америка тратит своё время на то, чтобы настроить европейские страны против России», — сказал Земмур.

Он также выразил мнение, что вся история XX века построена по модели, задача которой — «поссорить Россию с Германией и Францией», о чём «писал предельно ясно по этому поводу» Збигнев Бжезинский, работавший советником президентов США.

«Я думаю, что Франция должна — и могла бы — продемонстрировать дружественные жесты в отношении России, например, отменив санкции. Видите, вы хотели, чтобы я рассказал о своих планах, — я рассказываю. Если бы я стал президентом, я бы сказал: «Санкций против России больше нет», — отметил кандидат в президенты Франции.

Подробнее — в переводе материала ИноТВ.

30 ноября 2021 года французский журналист и писатель Эрик Земмур в видеообращении объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах во Франции 2022 года.

17 января суд в Париже оштрафовал его на €10 тыс. за разжигание расовой ненависти после того, как политик допустил резкие высказывания о несовершеннолетних мигрантах, назвав их ворами, убийцами и насильниками.