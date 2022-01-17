Суд оштрафовал кандидата в президенты Франции Земмура за разжигание расовой ненависти
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Об этом сообщает Le Monde.
Его адвокаты намерены обжаловать решение суда.
Земмур раскритиковал мигрантов в сентябре 2020 года в эфире CNews, тогда он осудил иммиграционную политику во Франции, заявив о «перманентном вторжении».
В частности, комментируя проблему мигрантов, он заявил: «Им здесь нечего делать, они воры, они убийцы, они насильники, вот и всё, их нужно выгнать, они не должны приезжать».
30 ноября 2021 года французский журналист и писатель Эрик Земмур в видеообращении объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах во Франции 2022 года.
Французская партия «Республиканцы» выдвинула в качестве кандидата Валери Пекресс. Также о намерении баллотироваться на пост президента сообщила бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира.
Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании участвовать в предстоящих выборах, однако отметил, что ещё не выдвинул свою кандидатуру, так как должен принимать меры против пандемии коронавируса.