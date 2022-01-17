Суд оштрафовал кандидата в президенты Франции Земмура за разжигание расовой ненависти

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Суд в Париже оштрафовал кандидата в президенты Франции Эрика Земмура на €10 тыс. за разжигание расовой ненависти после того, как политик допустил резкие высказывания о несовершеннолетних мигрантах, назвав их ворами, убийцами и насильниками.
Суд оштрафовал кандидата в президенты Франции Земмура за разжигание расовой ненависти
  • © Denis Thaust / SOPA Images/Sipa USA
  • Legion-Media

Об этом сообщает Le Monde.

Его адвокаты намерены обжаловать решение суда.

Земмур раскритиковал мигрантов в сентябре 2020 года в эфире CNews, тогда он осудил иммиграционную политику во Франции, заявив о «перманентном вторжении».

В частности, комментируя проблему мигрантов, он заявил: «Им здесь нечего делать, они воры, они убийцы, они насильники, вот и всё, их нужно выгнать, они не должны приезжать».

30 ноября 2021 года французский журналист и писатель Эрик Земмур в видеообращении объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах во Франции 2022 года.

Французская партия «Республиканцы» выдвинула в качестве кандидата Валери Пекресс. Также о намерении баллотироваться на пост президента сообщила бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира.

Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании участвовать в предстоящих выборах, однако отметил, что ещё не выдвинул свою кандидатуру, так как должен принимать меры против пандемии коронавируса.

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