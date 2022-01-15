Экс-глава Минюста Франции намерена бороться за пост президента в 2022 году

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Бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира на митинге в Лионе сообщила о намерении баллотироваться на пост президента на выборах в апреле 2022 года.
Экс-глава Минюста Франции намерена бороться за пост президента в 2022 году
  • © AP Photo/Jeremias Gonzalez

«Я выдвигаю свою кандидатуру на выборах президента республики», — цитирует её ТАСС.

Тобира будет представлять интересы социалистов. Она отметила, что в случае избрания на пост главы государства займётся поддержкой молодёжи и вопросами социальной справедливости.

«Французам нужно правительство, которое умеет вести диалог и слушать», — сказала Тобира.

Ранее действующий французский лидер Эммануэль Макрон заявил о своём желании участвовать в предстоящих президентских выборах.

Он объяснил, что ещё не выдвинул свою кандидатуру, так как должен принимать меры против пандемии коронавируса.

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