В Kyushu Electric Power сообщили о планах по отказу от российского угля из-за санкций

В японской энергетической компании Kyushu Electric Power сообщили о намерении в текущем году отказаться от закупок российского угля из-за ужесточения санкций, следует из данных телеканала NHK.

Как сообщает ТАСС, компания в последние годы закупала у России около 7% угля от общего объёма, который нужен для обеспечения работы тепловых электростанций предприятия.

Насколько известно, Kyushu Electric Power удалось найти альтернативных поставщиков.

Ранее глава Минэкономики Японии Коити Хагиуда заявил, что Токио планирует постепенно сокращать импорт российского угля.

Президент США Джо Байден подписал законы о приостановке торговых отношений с Россией и запрете импорта российских энергоносителей.