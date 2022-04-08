Власти Японии заявили о намерении поэтапно сокращать импорт угля из России

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Япония планирует постепенно сокращать импорт российского угля. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

«Мы будем сокращать импорт. В конечном счёте мы будем стремиться к тому, чтобы не импортировать (уголь из России. — RT)», — приводит его слова РИА Новости.

Хагиуда также отметил, что власти Японии ищут альтернативу российскому углю.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия должна прекратить импорт угля из России за предусмотренный новым санкционным пакетом переходный период в 120 дней. 

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT принятие Европарламентом резолюции с призывом запретить импорт энергоресурсов из России.

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