Шольц: Германия должна прекратить импорт угля из России за переходный период в 120 дней
«С моей точки зрения, мы должны будем использовать этот переходный период (в 120 дней). Если будет быстрее, то это хорошо, но нам нужно немного времени, и предприятиям нужно время, чтобы найти новых поставщиков», — приводит слова Шольца РИА Новости.
По его словам, Германия хорошо подготовлена к новым последствиям новых антироссийских мер.
Ранее постоянные представители стран — членов ЕС согласовали пятый пакет антироссийских санкций.
Среди прочего документ вводит запрет на импорт угля из России на €4 млрд в год.