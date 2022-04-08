Шольц: Германия должна прекратить импорт угля из России за переходный период в 120 дней

Германия должна прекратить импорт угля из России за предусмотренный новым санкционным пакетом переходный период в 120 дней. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«С моей точки зрения, мы должны будем использовать этот переходный период (в 120 дней). Если будет быстрее, то это хорошо, но нам нужно немного времени, и предприятиям нужно время, чтобы найти новых поставщиков», — приводит слова Шольца РИА Новости.

По его словам, Германия хорошо подготовлена к новым последствиям новых антироссийских мер.

Ранее постоянные представители стран — членов ЕС согласовали пятый пакет антироссийских санкций.

Среди прочего документ вводит запрет на импорт угля из России на €4 млрд в год.