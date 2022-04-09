Мадуро: Запад хочет войны с Россией, чтобы расчленить её

Запад стремится к войне с Россией, чтобы расчленить её и покончить с многополярностью, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Запад координирует экономические, дипломатические и политические усилия в большой войне против России... Они хотят войны, чтобы расчленить Россию на куски, уничтожить и покончить с надеждами многополярного мира», — цитирует главу государства РИА Новости.

Он назвал проводимую западными СМИ политику информационной диктатурой, которая оправдывает эскалацию ситуации на Украине со стороны США и их союзников.

Президент США Джо Байден ранее подписал законы о приостановке торговых отношений с Россией и запрете импорта российских энергоносителей.

В Пентагоне заявили о желании «увидеть поражение России» в спецоперации на Украине.