Мадуро: Запад хочет войны с Россией, чтобы расчленить её

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Запад стремится к войне с Россией, чтобы расчленить её и покончить с многополярностью, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Запад координирует экономические, дипломатические и политические усилия в большой войне против России... Они хотят войны, чтобы расчленить Россию на куски, уничтожить и покончить с надеждами многополярного мира», — цитирует главу государства РИА Новости.

Он назвал проводимую западными СМИ политику информационной диктатурой, которая оправдывает эскалацию ситуации на Украине со стороны США и их союзников.

Президент США Джо Байден ранее подписал законы о приостановке торговых отношений с Россией и запрете импорта российских энергоносителей.

В Пентагоне заявили о желании «увидеть поражение России» в спецоперации на Украине.

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