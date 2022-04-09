В Пентагоне заявили о желании «увидеть поражение России» в спецоперации на Украине

США хотят увидеть поражение России в ходе военной спецоперации на Украине, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы хотим увидеть, как господин Владимир Путин и российская армия... проиграют эту битву на территории Украины», — цитирует его РИА Новости.

При этом Кирби отказался ответить на вопрос о том, готовы ли США поддержать наступление ВСУ в российском Крыму, а также в ДНР и ЛНР.

«Я не стану вдаваться в детали будущих операций. Что я готов заявить, так это то, что мы продолжим поддерживать Украину в её усилиях по защите своих граждан и суверенитета», — добавил он.

Ранее официальный представитель военного ведомства США напомнил, что украинские военные могут использовать развединформацию, которую они получают от Пентагона, для проведения наступательных операций.

7 апреля председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что американская сторона вместе с партнёрами передала украинским военным 60 тыс. противотанковых и 25 тыс. зенитных комплексов.