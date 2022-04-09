Во Франции наступил день тишины перед выборами

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Во Франции вступил в силу запрет на предвыборную агитацию накануне выборов президента страны 10 апреля.

Как сообщает РИА Новости, в субботу, 9 апреля, во Франции запрещается любая агитация и проведение мероприятий в рамках предвыборной кампании.

Главу государства изберут на пятилетний срок в рамках прямого тайного голосования. 

Выборы будут проходить в два тура, первый состоится 10 апреля, второй назначен на 24 апреля. 

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон в открытом письме к французам официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы.

Французская партия «Республиканцы» выдвинула в качестве кандидата Валери Пекресс

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